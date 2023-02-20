Шойгу вручил погоны генерал-полковников командующим Западным и Восточным военными округами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа (ЗВО) Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа (ВВО) Рустаму Мурадову.

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Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, пишет ТАСС. Кроме Никифорова и Мурадова погоны получили еще несколько высших и старших офицеров.

Шойгу поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в военной службе.