В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 28%

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения за неделю вырос на 5,3%, среди детей отмечается снижение, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 28,3%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 85,7%, среди детей 7-14 лет – на 6,7%. Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости среди детей до 3 лет и детей 3-6 лет.

Учебный процесс приостановлен в 89 классах 47 школ. Полностью учебный процесс приостановлен в двух общеобразовательных организациях.