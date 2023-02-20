Орлов: За 2022 год в Екатеринбурге отловили более 750 бездомных собак

За 2022 год в Екатеринбурге была отловлена 751 собака. Об этом в газете "Вечерний Екатеринбург" рассказал глава города Алексей Орлов.

По его словам, 557 собак после осмотра и стерилизации были выпущены обратно на улицы. 139 питомцев нашли новых хозяев, а еще 32 "потеряшки" - возвращены к обеспокоенным владельцам.

"К сожалению очень многие горожане не проявляют должной ответственности: либо не обеспечивают надзор за своими питомцами, либо подкармливают безнадзорных псов. На сегодняшний день в Екатеринбурге работает муниципальный приют при ЕМУП "Спецавтобаза", который принимает бездомных животных. Все отловленные собаки во время содержания в приюте обязательно проходят осмотр у ветеринаров, кинологов. Специалисты осуществляют стерилизацию, устанавливают желтые бирки на ухо и чипируют", - рассказал Орлов.

Он также добавил, что после всех процедур комиссия принимает решение по каждой из собак о возможности возвращения ее на улицу или поиска для нее хозяев. В случае, если животное проявляет агрессию - его оставляют в приюте.

Напомним, что распоряжение по отлову собак глава региона Евгений Куйвашев дал после систематического нападения бездомных четвероногих на свердловчан. В некоторых случаях обходилось испугом, однако и были инциденты с травмированием. В свою очередь комментаторы под постом губернатора раскритиковали последнего, отметив, что в регионе практически все приюты держатся на плечах неравнодушных граждан, из-за чего городские власти просто "скинут" всех отловленных животных волонтерам.