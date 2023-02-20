20 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Захарова предрекла Зеленскому судьбу Саакашвили

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале высказалась о судьбах бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили и действующего президента Украины Владимира Зеленского, сравнив их друг с другом. По ее мнению, история с шоу "За стеклом с Саакашвили" становится все более увлекательной.

"Мир облетели кадры, как Мишико не может добраться до койки – правда, неизвестно, откуда они оказались в распоряжении CNN. Все знают, что Саакашвили – материал со всех точек зрения Западом отработанный (причем дважды – второй раз на Украине). Его давно слили те же, кто в свое время в него и влили", - написала Захарова.

Отвечая на вопрос о "раскрутке" Саакашвили, Захарова привела данные расследования Reuters, проведенного на основании данных американского Минюста.

"За Мишико уже давно вписалась американская лоббистская группа "Акерман", одним из партнеров которой является Массимо Ди Анджело – по случайному стечению обстоятельств – адвокат Михаила Саакашвили". Саакашвили платит за то, чтобы про него не забывали на Западе", - пишет Захарова.

Михаил Саакашвили в Киеве(2013)|Фото:Накануне.RU

Когда выяснились подробности, грузинские журналисты сразу начали изучать досье по Саакашвили.

"Они выяснили, что Саакашвили потратил уже почти $1 млн на то, чтобы его вызволили из Тбилиси, спасли от правосудия благодарных соотечественников. И – пикантная подробность! – оказывается, адвокаты Саакашвили нарушают американское законодательство об иноагентах – не уведомляют об иностранном финансировании в установленные сроки", - написала Захарова.

Судьба Саакашвили, судьба Гуайдо – то, что ждет всех "продавших свои ж…изни" американцам, полагает Захарова: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов.

"Рассматривая сегодняшние кадры Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов", - пишет Захарова.

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве(2023)|Фото: Telegram-канал "Mash" / t.me/breakingmash

Владимир Зеленский и Джо Байден.(2023)|Фото: пресс-служба президента Украины

Теги: Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Мария Захарова



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