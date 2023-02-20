ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена

Три разведывательных самолета военно-воздушных сил США дежурили у западной границы Украины во время визита американского президента Джо Байдена в Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar 24.

Два американских самолета-разведчика дежурили над Польшей с вечера воскресенья. В понедельник утром к ним присоединился еще один. В этой же зоне находился самолет-дозаправщик.

Как сообщала газета Financial Times, президент США приехал в украинскую столицу на поезде сегодня рано утром. Байден пообещал Киеву поставки оружия на $500 миллионов. Также он добавил, что на этой неделе будет объявлено о новых санкциях в отношении РФ.