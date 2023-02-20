Вашингтон связывался с Москвой перед визитом Байдена в Киев по поводу безопасности

Незадолго до визита Байдена в Киев Вашингтон был вынужден пойти на "коммуникацию с русскими", чтобы предотвратить любые возможные инциденты с участием президента США, в том числе те, которые могли бы привести к конфликту между двумя ядерными державами, передает AP.

Издание отмечает, что поездка Байдена в украинскую столицу стал редким случаем, когда президент США находился в зоне конфликта, где Штаты или их союзники не контролируют воздушное пространство.

Официально у армии США нет контингента на Украине, кроме небольшого отряда морских пехотинцев, охраняющих посольство в Киеве. Пока Байден находился на Украине, в воздушном пространстве Польши дежурили американские самолеты-разведчики, в том числе бортовой радар E-3 Sentry и самолет с электронным управлением RC-135W Rivet Joint.