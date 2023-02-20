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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Финансирование проекта "наземного метро" в Екатеринбурге будет увеличено

В Екатеринбурге обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта "наземного метро". Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.
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Как написал сегодня мэр в своем Telegram-канале, финансирование проекта на этот и на следующий год будет увеличено.

"Общими усилиями удалось добиться введения единого городского тарифа на электричку – 35 рублей за поездку. Будем и дальше развивать интеграцию "наземного метро" с другими видами общественного транспорта – в частности, синхронизировать их расписание в местах пересадок", - рассказал Орлов.

По его словам, разработка проекта планировки маршрута "Новокольцовский" идет по графику. Маршрут охватит жилой сектор, выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", кампус УрФУ, крупные спортивные объекты, логистические центры вдоль Кольцовского тракта и аэропорт Кольцово.

"Уже в этом году пройдут работы по модернизации остановочных пунктов "Синие камни" и "ВИЗ". Это продолжение конкретных шагов по реализации проекта", - добавил Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в 2023 году на выполнение мероприятий проекта будет направлено 50 млн рублей, а в 2024 году – уже 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей. Ожидается, что "наземное метро" в Новокольцовский запустят в 2025 году.

Теги: наземное метро, проект, финансирование, Орлов, Екатеринбург



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