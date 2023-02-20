Муж погибшей в Сургуте медсестры травмцентра заявил, что его жене угрожали

В сургутском городском суде состоялось заседание по делу о доведении до самоубийства медсестры. Обвиняемой по делу проходит старшая медсестра Ольга Матвийчук.

По данным телеканала "Мегаполис", супруг погибшей сотрудницы травмцентра Радик Ташмагамбетов сообщил, что жена жаловалась ему на работу в травмцентре. Якобы больных "пичкают просроченными таблетками", а старшая медицинская сестра оскорбляла погибшую сотрудницу по национальному признаку.

Также муж погибшей сообщил, что после того, как медсестра написала жалобу на Матвийчук, ей начали угрожать уголовным преследованием.

Напомним, незадолго до самоубийства медсестра написала заявление на увольнение в связи с уходом за ребенком до 14 лет. По версии обвинения, ей оставалось отработать две недели, однако она якобы не выдержала давления со стороны Матвийчук.

Погибшая расстройствами психики, какими-либо заболеваниями не страдала. Однако в период, предшествующий суициду, у нее было эмоциональное напряжение, развившееся из-за ситуации на работе. А также нестабильность самооценки, зависимость настроения от оценки окружающих. Невозможность самостоятельно совладать с ситуацией усугубляла депрессию.