20 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото: RT Россия

СМИ: Красовский, призывавший убивать украинских детей, может вернуться в эфир RT

Журналист Антон Красовский может вернуться в эфир государственного телеканала RT. От эфира его отстранили в конце 2022 года после призывов к убийству украинских детей.

О предстоящем эфире в Telegram-канале "Кровавая барыня" написала бывшая соведущая Красовского Ксения Собчак: "23 февраля Красовский возвращается в эфир RT. Будут проводить эфир, посвященный годовщине СВО. Информация поступила от отказавшегося гостя, людей зовут в эфир за деньги".

В своем Telegram-канале "Гей на передержке" Красовский в грубой форме ответил Собчак, что она ошибается: "Что ты там нюхаешь, зайка? Хороший подвезли? От Зеленского? <...> Какой RT? Какого 23-го? Какие деньги?!".

Ранее сообщалось, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Москве проведет проверку высказываний Красовского на предмет экстремизма. О результатах проверки официально не сообщалось.

20 октября в эфир вышла беседа журналиста с писателем Сергеем Лукьяненко. Во время разговора Красовский призвал "топить" и "жечь" украинских детей. Писатель посчитал это перегибом, заявив, что детей просто следует "бить розгами". После того, как эпизод с этими высказываниями широко разошелся в сети, главред RT Маргарита Симоньян сообщила об увольнении Красовского.

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову из-за призывов журналиста. При этом Останина попросила проверить не только высказывание Красовского, но и весь телеканал RT, где он трудился. О результатах проверки официально не сообщалось.

Теги: антон красовский, rt, эфир, проверка, экстремизм



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