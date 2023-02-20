У Костомарова поражена часть головного мозга, - СМИ

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое.

"Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

SHOT пишет, что поражение легких — больше не главная проблема олимпийского чемпиона. По данным Telegram-канала, у звезды шоу "Ледниковый период" поражена четверть головного мозга. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения.

Ранее супруга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина и главврач "Коммунарки" Денис Проценко высказались о состоянии спортсмена, а также о том, как развивалось заболевание, из-за которого фигуристу пришлось ампутировать обе стопы.