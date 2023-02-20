В Челябинской области на девочку напала собака возле школы

В Копейске в Челябинской области бродячая собака напала на девочку, которая возвращалась из школы.

Инцидент произошел возле новой школы в поселке Тугайкуль. Об этом рассказали родственники ребенка в соцсетях. "Сегодня мою племянницу, которая возвращалась со школы домой, укусила одна из собак. Укус не сильный, но испуг остался. Хорошо, что рядом оказался мужчина, который ей помог отбиться от этой собаки", - написала местная жительница.

Прокуратура организовала проверку по данной информации. Она даст оценку исполнению должностными лицами органов местного самоуправления и подрядной организацией законодательства при обращении с безнадзорными животными.