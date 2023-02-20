Общественники просят проверить банк "Точка" на предмет финансирования иноагента

Министра внутренних дел РФ, Федеральную службу безопасности, СКР и Генпрокуратуру попросили проверить екатеринбургский банк "Точка" на предмет финансирования СМИ-иноагента. Речь идет об интернет-портале "Медуза"*. Авторами обращения выступает общественное движение "Зов народа".

"Согласно информации, опубликованной журналистом Эдвардом Чесноковым в сетевом издании "Октагон", банк "Точка" с главным офисом в Екатеринбурге профинансировал девятью платежами организацию-иноагента "Медузу"* на 4,5 млн рублей с 2019 по 2021 годы. В тексте со ссылкой на открытые источники утверждается, что даже после признания "Медузы"* иноагентом банк передал организации 468 тыс. рублей. Публикации с рекламой банка "Точка" выходили в материалах "Медузы"* по июль 2022 года", — пишут общественники.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ "Проекта Медуза"* (он же Medusa Project*).

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - заявили ранее в Генпрокуратуре.

*внесена в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, деятельность организации признана нежелательной в России Генпрокуратурой РФ.