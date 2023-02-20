МВД хочет ужесточить требования к работе Интерпола в России

Сотрудники Национального бюро Интерпола, за исключением его руководства в центральном аппарате МВД, не смогут официально проводить оперативно-розыскные мероприятия на территории России. Соответствующий проект приказа МВД опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа определяет перечень оперативных подразделений системы МВД РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Представители бюро Интерпола в России смогут проводить опросы и мероприятия по отождествлению личности, а также наводить справки по запросу международных органов. Ранее таких ограничений не было.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию попыток вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов считает, что это в интересах национальной безопасности России.

Интерпол — это международная полицейская организация. СССР вступил в нее накануне развала, в 1990 году.