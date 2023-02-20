20 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В МЧС предупредили о сильном снегопаде и гололеде на Среднем Урале

На Среднем Урале в ближайшие сутки ухудшится погода. Спасатели выступили с предупреждением.

По данным синоптиков, завтра, 21 февраля, местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега и гололед, а на дорогах – гололедица в виде снежного наката. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, данные погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а по возможности лучше вообще ограничить дальние поездки. Пешеходам же в условиях снегопада необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.

О происшествиях и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101". Также можно позвонить по единому номеру вызова экстренных служб "112".

Теги: МЧС, гололед, снегопад, погода



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