20 Февраля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутаты Нижневартовска рассматривают изменения в бюджет города

Сегодня депутаты Думы Нижневартовска на заседании совместном заседании комитетов, предшествующем очередному заседанию Думы города, рассмотрели внесение изменений в главный финансовый документ – бюджет Нижневартовска.

депутаты, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы столицы Самотлора, доходная часть сократилась на 23 миллиона рублей, расходы возросли на 315 миллионов. Дефицит бюджета составил 1,067 миллиарда рублей. 

дума нижневартовска, николай молоков(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Дополнительные расходы будут направлены на реализацию ряда важных для города проектов: 65 миллионов рублей – на благоустройство дворовых территорий, 26,8 – на содержание автомобильных дорог; 21 миллион рублей на строительство роллердрома; 29,7 миллионов рублей на обеспечение круглосуточной охраны сотрудниками охранных предприятий детских садов и школ. 35,9 миллионов рублей на содержание дорог; 26 миллионов - на ремонт подростковых клубов. 

сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Бюджет остается сбалансированным, социально ориентированным. В нем учтены расходы на выполнение многих наказов избирателей, данные депутатам во время предвыборной кампании. Социальная сфера Нижневартовска (образование, культура, спорт) обеспечены финансированием», — отметил Алексей Сатинов, председатель Думы города Нижневартовска.

 

 

 

Теги: дума нижневартовска, бюджет города, алексей сатинов, депутаты



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