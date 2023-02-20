Депутаты Нижневартовска рассматривают изменения в бюджет города

Сегодня депутаты Думы Нижневартовска на заседании совместном заседании комитетов, предшествующем очередному заседанию Думы города, рассмотрели внесение изменений в главный финансовый документ – бюджет Нижневартовска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы столицы Самотлора, доходная часть сократилась на 23 миллиона рублей, расходы возросли на 315 миллионов. Дефицит бюджета составил 1,067 миллиарда рублей.





Дополнительные расходы будут направлены на реализацию ряда важных для города проектов: 65 миллионов рублей – на благоустройство дворовых территорий, 26,8 – на содержание автомобильных дорог; 21 миллион рублей на строительство роллердрома; 29,7 миллионов рублей на обеспечение круглосуточной охраны сотрудниками охранных предприятий детских садов и школ. 35,9 миллионов рублей на содержание дорог; 26 миллионов - на ремонт подростковых клубов.





«Бюджет остается сбалансированным, социально ориентированным. В нем учтены расходы на выполнение многих наказов избирателей, данные депутатам во время предвыборной кампании. Социальная сфера Нижневартовска (образование, культура, спорт) обеспечены финансированием», — отметил Алексей Сатинов, председатель Думы города Нижневартовска.