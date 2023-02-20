Александр Моор посетил Краснодон и бойцов подразделения "Кедр"

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Краснодон и бойцов подразделения "Кедр", в котором, на передовой служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала.

О поездке он сообщил в своем telegram-канале. Губернатор поговорил с личным составом, оценил обстановку в подразделении, отметив, что она "хорошая, рабочая".

"У парней был запрос на цифровую связь. Она очень нужна. В отличие от обычных радиостанций, цифровые работают в защищенном режиме. Даже при перехвате противнику потребуется значительное время, чтобы расшифровать сигнал. Такое оборудование купить непросто, но мы цифровую связь нашли: базовые, ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет. Бойцы несут службу на передовой, поэтому приняли решение усилить их средствами наблюдения, в том числе тепловизионными приборами. Они помогают работать ночью", - заявил Моор.

Также губернатор сообщил, что подразделении "Кедр" случайно встретил мобилизованного лейтенанта Владимира, которому в октябре в Тюмени вручил памятную монету. Тогда власти региона дали старт новой традиции, чтобы поддержать военнослужащих.

"Монету офицер хранит. Как и договорились, Владимир приедет и вернет символический долг", - отметил губернатор.