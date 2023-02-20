В Челябинске построят IT-парк

В Челябинске появится новый IT-парк. В этом году планируется завершить проектные работы, после этого будет определена дата начала строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Технопарк "1736 Квартал создателей" реализуется управляющая компания "ФишерГрупп". Объект появится в Центральном районе города. Проект предполагает не только объекты для ведения научно-производственной деятельности, но и иные социальные, коммерческие и инфраструктурные помещения, включая подземную автостоянку.