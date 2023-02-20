Пригожин заявил, что от него требуют извинений для возобновления поставок боеприпасов ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что от него требуют извинений, чтобы решить проблему поставок боеприпасов.

"Все кивают куда-то наверх, показывая пальцем вверх и говоря: "Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там. Показывают пальцем вверх и закатывают глаза. Вам надо пойти извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы", - сказал Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.

"Перед кем извиниться? Кому повиниться? 140 миллионов россиян, пожалуйста, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже, чем сегодня. Сегодня, каждый день погибает в два раза больше бойцов ЧВК “Вагнер” и других подразделений, которых мы не можем прикрыть из-за полного снарядного голода", – заявил Пригожин.

По его словам, ни у кого нет понимания, откуда взялись некие лимиты и процедуры, по которым нужно получать боеприпасы.

"Я просто говорю: оставьте свои капризы, оставьте свои принципы и дайте боеприпасы. Я не тыкаю вам в нос, что вы завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды и отправляете своих дочек, внучек и жучек отдыхать по дубаям, не стесняясь ничего, в тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте, я прошу, дайте нам боеприпасы", - говорится в заявлении Пригожина.

Основатель ЧВК "Вагнер" добавил, что он сам знает, где расположены склады с боеприпасами и номера их партий. "Знаю точно, что они есть",— сказал он.

По словам Пригожина, когда группировкой войск спецоперации командовал Сергей Суровикин, проблем с боеприпасами не было. Он также заявил, что те, кто сейчас строят ему козни, прямо работают на врага.

Как сообщалось, вопрос поставок снарядов для артиллерии стал одной из главных тем недели после того, как бойцы из состава артподразделений ЧВК "Вагнер" обратились к функционерам Минобороны РФ с просьбой обеспечить подвоз снарядов на позиции.

Из-за нехватки боеприпасов орудия и танки не могут прикрывать огнем наступление боевых товарищей. Результатом становятся неоправданно высокие потери. Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о полной снарядной блокаде, что усугубляет ситуацию.