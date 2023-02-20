Новым президентом банка "Екатеринбург" назначен Николай Кочнев

В ПАО "Банк "Екатеринбург" произошли кадровые изменения. Новым президентом назначен Николай Кочнев, следует из Единого государственного реестра юрлиц.

Согласно имеющейся информации, Кочнев был назначен на новую должность 14 февраля текущего года. До этого пост президента банка занимал Сергей Викторов, работавший ранее в службе безопасности Сбербанка.

В ПАО "Банк "Екатеринбург" Кочнев пришел в 2013 году, заняв должность начальника управления кредитования и финансирования банка. Уже в следующем году он вошел в состав правления, а в 2015 году стал вице-президентом.