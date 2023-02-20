Дело экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой передано в суд

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-заместителя министра просвещения России Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергей Зуева. Их подозревают в мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы, передает "Интерфакс".

Кроме Раковой и Зуева по делу проходят бывшие сотрудники "Фонда новых форм развития образования" Евгений Зак и Максим Инкин, а также другие лица. Всего в деле пять эпизодов о мошенничестве.

Ранее стало известно, что фигуранты согласились сотрудничать со следствием, признали вину и готовы возместить ущерб (более 65 млн руб.). По этой же причине следствие и суд пошли на смягчение меры пресечения фигурантам. Так, Ракову выпустили из СИЗО, она ограничена в действиях. Это не помешало ей устроиться на работу в Агентство стратегических инициатив.