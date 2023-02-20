"Погибает конкретный человек": Евгений Пригожин рассказал о потерях ЧВК "Вагнер" из-за "снарядного голода"

Проблемы с обеспечением подразделений ЧВК «Вагнер» снарядами приводят к увеличению потерь как среди «музыкантов», так и бойцов других подразделений. Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют основателем «Оркестра».

По его словам, этих ненужных потерь можно было бы избежать, если бы у артиллеристов было достаточно боеприпасов для подавления орудий противника. Однако военные чиновники, которые отвечают за распределение снабжения, решают не нужды фронта, а вопросы своих личных амбиций.

«Сегодня каждый день погибает в два раза больше бойцов ЧВК «Вагнер» — и не только ЧВК «Вагнер», но и других воинских подразделений, которые мы не можем прикрыть – из-за полного «снарядного», так называемого «голода», при котором нам не дают то, что есть на складах. Кто-то сидит, гнет пальцы и по своему разумению, по своему настроению принимает решения, дать нам те или иные снаряды, или не дать», — отметил Пригожин.

Из-за такого наплевательского отношения на передовой ежедневно гибнут десятки вполне конкретных бойцов. Семьи остаются без кормильцев, а государство — без потенциальных рабочих рук. И все это происходит по вине безразличных хозяев высоких московских кабинетов, дети и родственники которых вряд ли попадут на передовую.

«В это время погибает конкретный человек. Он лежит в окопе. По нему прилетает снаряд противника. Мы не можем остановить артиллерию противника, потому что у нас нету средств поражения. В это время у этого конкретного человека отрывает две ноги, или две руки, — конкретная жена, дочь, сын или мать лишаются своего близкого. Мы его кладем в цинковый гроб и везем на кладбище хоронить», — объясняет бизнесмен.

Ранее тяжелую ситуацию с обеспечением наступающих на Бахмутском направлении отрядов «вагнеровцев» прокомментировал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, положение, при котором штурмовое подразделение, успешно выполняющее задачи на наиболее сложном участке фронта, остается без снарядов — является абсурдом.

По мнению журналиста Сергея Мардана, нежелание военного руководства обеспечивать «музыкантов» боеприпасами связано с ревностью к успехам ЧВК «Вагнер», так как «Оркестр» демонстрирует высокие темпы продвижения под Бахмутом. При этом выполнение задач спецоперации волнует этих чиновников в последнюю очередь.