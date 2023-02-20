Wildberries запрещает продажу незарегистрированных БАДов

Платформа Wildberries ужесточает правила продажи биологически активных добавок (БАД). Теперь просто предъявления сертификата о государственной регистрации недостаточно – нужно будет предоставить документы, подлинность которых подтверждается специальными алгоритмами и сверкой с официальным госреестром, передает РБК.

Маркетплейс уже отказал (с ноября 2022 года) в размещении более чем 65 тыс. предложений БАДов и витаминных комплексов, которые не предоставили документы.