20 Февраля 2023
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Фото: pensiya-expert.com

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, похитившей из ПФР более двух миллиардов рублей

34 человека задержаны в Ингушетии, Северной Осетии и Москве по делу о масштабных хищениях в Пенсионном фонде РФ. Операция по задержанию проведена ФСБ совместно с МВД и Росгвардией.

В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России", заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ущерб бюджету от их действий составил более 2 млрд рублей.

По данным спецслужб, с 2019 по 2021 годы члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала "Почты России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проведено 54 обысков по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Следственные действия проходили одномоментно более чем в 60 адресах.

Теги: пфр, хищение, фсб



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