20 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд оставил в СИЗО тагильских полицейских, в чьей машине умер задержанный

Сотрудников полиции Нижнего Тагила Павла Горшкова и Максима Онучина, в чьей машине скончался задержанный, оставили в СИЗО.

Напомним, ранее обоим силовикам предъявили обвинение по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По решению суда Горшков и Онучин были заключены под стражу на время следствия. Однако их адвокаты подали апелляции.

Сегодня, 20 февраля, обе жалобы были рассмотрены. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, изучив доводы апелляций и заслушав мнения сторон, облсуд оставил постановления Дзержинского районного суда Нижнего Тагила без изменений. Обе апелляционные жалобы адвокатов остались без удовлетворения.

Напомним, ранее в свердловском ГУ МВД рассказали свою версию случившегося. Известно, что найденный мертвым в полицейском авто тагильчанин был программистом.

Теги: суд, полицейские, апелляции, арест



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