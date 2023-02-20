20 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Тюменца подозревают в жестокой расправе над многодетной семьей

38-летнего тюменца подозревают в убийстве бывшей тещи и сожителя экс-супруги. Бывшую жену подозреваемый ранил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, к убийству мужчина готовился. Вечером, 19 февраля, он вооружился ножом и приехал в дом по ул. Тульская. Во время ссоры с бывшей супругой, подозреваемый достал нож и много раз ударил им бывшую жену и ее мать, а также нового сожителя своей экс-супруги.

От полученных ран пожилая женщина и мужчина скончались на месте происшествия. Свою экс-супругу он ранил, сейчас она госпитализирована в тяжелом состоянии, за жизнь потерпевшей борются врачи.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, но был задержан в кратчайшие сроки.

"В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, после чего следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным "Нашего города", у потерпевшей семеро детей — четыре дочери, две из которых инвалиды, двое близняшек, 13-летний сын. Одна из девочек с ними не жила, поскольку вышла замуж. Также в квартире проживали сожитель пострадавшей и ее мама. Многодетная семья поселилась на ул. Тульской три месяца назад — переехали с севера и сняли квартиру.

По данным издания, на новый адрес бывший муж приходил уже несколько раз. И каждый раз со скандалом, поскольку его не пускали в квартиру. Также сообщается, что подозреваемый недавно освободился из тюрьмы.

Теги: убийство, подозреваемый, многодетная семья



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