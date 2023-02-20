Нижнетагильский ВГОК хотят признать банкротом из-за долга в 1 миллиард рублей

"Высокогорский горно-обогатительный комбинат" в Нижнем Тагиле может стать банкротом. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Свердловской области.

Как следует из картотеки дел, Федеральная налоговая служба №16 региона требует признать комбинат банкротом из-за долга в 924,6 млн рублей.

Напомним, что у ВГОК с долгами стало не все гладко еще несколько лет назад. В 2021 году старейшее горно-обогатительное предприятие Урала имело перед энергетиками просроченную задолженность более 297 млн руб. Аналогичный иск к предприятию поступал и от "Тагилэнерго".