В Магнитогорске с двух местных жителей взыскали 31 млн рублей за манипулирование рынком

В Магнитогорске двух местных жителей суд признал виновными в манипулировании рынком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, в 2015-2017 гг. трейдер ООО ИК "М" Дмитрий Ш. и специалист по планированию и бюджетированию ООО ИК "М" Ирина М. вступили в сговор, направленный на совершение манипулирования рынками различных ценных бумаг путем совершения операций на организованных торгах Биржи по предварительному соглашению между участниками торгов и лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции. В период проведения торгов они совершили 418 операций с ценными бумагами: обыкновенными акциями, облигациями, которые повлекли существенное отклонение цены и объема торгов данными финансовыми инструментами.

В результате подавляющее число сделок по брокерским счетам лиц, совершенных с контрагентом ООО ИК "М", приводило к положительному финансовому результату для указанных лиц при отрицательном финансовом результате для ООО ИК "М". Действия обвиняемых приводили к искусственному изменению рыночных цен на финансовые инструменты.

Ущерб составил 31,4 млн рублей.

Обвиняемые вину не признали. Дмитрия Ш. приговорили к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 200 тыс. рублей, Ирину М. – к 2,5 годам условно со штрафом в 150 тыс. рублей. Также им запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, на срок 2,5 года и 2 года соответственно. Кроме того, суд удовлетворил иск ООО ИК "М" о взыскании с них в счет возмещения материального ущерба 31,4 млн рублей.