В Москве началось расследование покушения на убийство девушки, в руках которой взорвалась коробка с "подарком"

В Москве после покушения на убийство девушки возбуждено уголовное дело. По данным Главного следственного управления по Москве, началось расследование по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

По данным следствия, 20 февраля неизвестный изготовил взрывное устройство, упаковал его в коробку и оставил у подъезда жилого дома, расположенного на улице Изумрудная в Новой Москве. Коробку сопровождала записка, из которой следовало, что получателем является пострадавшая. После того, как жертва открыла коробку, произошел хлопок. 22-летняя девушка получила травму лица и левой руки. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Идет разбирательство.