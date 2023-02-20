20 Февраля 2023
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Происшествия В России Москва
Фото: dic.academic.ru

В Москве началось расследование покушения на убийство девушки, в руках которой взорвалась коробка с "подарком"

В Москве после покушения на убийство девушки возбуждено уголовное дело. По данным Главного следственного управления по Москве, началось расследование по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

По данным следствия, 20 февраля неизвестный изготовил взрывное устройство, упаковал его в коробку и оставил у подъезда жилого дома, расположенного на улице Изумрудная в Новой Москве. Коробку сопровождала записка, из которой следовало, что получателем является пострадавшая. После того, как жертва открыла коробку, произошел хлопок. 22-летняя девушка получила травму лица и левой руки. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Идет разбирательство.

Теги: Новая Москва, подарок, взрыв, коробка



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Ранее 20.02.2023 10:22 Мск В Новой Москве в руках девушки взорвалась коробка с "подарком"


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