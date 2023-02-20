Байден в Киеве пообещал поставки оружия на $500 миллионов

Белый дом опубликовал заявление Джо Байдена, посвященное его неанонсированному визиту в Киев.

Президент США подтвердил, что его поездка на Украину именно в преддверии годовщины начала военного конфликта не случайна. "Я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Байден упрекает президента России Владимира Путина в ошибках, мол, тот думал, что Украина слаба, а Запад разделен.

"Я объявлю об очередной поставке критически важного вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - заявил Байден.

Он добавил, что на этой неделе будет объявлено о новых санкциях в отношении РФ.

По данным СМИ, новый пакет военной помощи оценивается в $500 млн. Также Зеленский обсуждал с Байденом поставку дальнобойных вооружений, но о результатах этих переговоров пока не сообщается.