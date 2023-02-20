20 Февраля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Поле "Екатеринбург-Арены" готовят к возобновлению сезона. Пока газон "на троечку"

Уже через неделю, 27 февраля, в Екатеринбург вернется большой футбол. В ответном матче 1/4 финала Кубка России ФК "Урал" на "Екатеринбург-Арене" примет "Ростов". Сегодня начальник отдела эксплуатации спортивных сооружений уральского стадиона Павел Куприянов рассказал, как ведется работа по подготовке поля к возобновлению сезона после зимней паузы.

"В начале января был запущен обогрев. 19 января произведен подсев. С применением всего арсенала нашего оборудования проводится выращивание", - рассказал Куприянов.

По его словам, с помощью специальных установок температура газона поддерживается на уровне +10 градусов. Это позволяет траве расти и развиваться. А система искусственного освещения дает дополнительный свет, который особенно необходим зимой.

Система подогрева газона на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

Система подогрева газона на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

Система подогрева газона на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

Согласно требованиям Российского футбольного союза, высота травы на поле стадиона должна быть в пределах от 30 до 30 мм, плотность газона – от 85% и выше. Данные требования едины и не зависят от времени года.

"По моим оценкам, состояние поля на сегодняшний день хорошее. Это если учитывать, что сегодня 20 февраля. По нормальным меркам, состояние на "троечку", - отметил Павел Куприянов.

Система подогрева газона на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

Система подогрева газона на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

Система подогрева газона на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

По его данным, в ежедневном режиме поле готовят шесть человек. При необходимости их число увеличивают.

"До 20 человек может выйти на поле, чтобы его открыть, переместить установки и так далее", - уточнил сотрудник стадиона.

Начальник отдела эксплуатации спортивных сооружений стадиона "Екатеринбург-Арена" Павел Куприянов(2023)|Фото: Накануне.RU

Система подогрева газона на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

Перед возобновлением сезона в подтрибунных помещениях "Екатеринбург-Арены" установили специальные точки обогрева, где болельщики смогут погреться в перерыве матчей. Также там обещают бесплатно наливать всем желающим горячий чай.

"Теплые лампы" на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

"Теплые лампы" на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

"Теплые лампы" на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

Напомним, сегодня в футбольном клубе "Урал" рассказали, как намерены увеличивать посещаемость на домашних играх команды.

Екатеринбург Арена(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: поле, стадион, сезон, Екатеринбург



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