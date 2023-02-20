20 Февраля 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Власти Тюменской области за два года выделили 607,6 миллионов рублей на ремонт учреждений для пенсионеров

В Тюменской области улучшают условия проживания пожилых людей и инвалидов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В регионе отремонтировали инфекционное отделение Зареченского психоневрологического интерната в Вагайском районе, лечебный корпус оздоровительного центра "Красная гвоздика" в Тюмени.

Продолжаются работы в Ялуторовском психоневрологическом интернате, жилом корпусе Ярковского дома-интерната, здании банно-прачечного комбината Михайловского специального дома-интерната в Тобольском районе.

Как отметила начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов Департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова, благодаря национальному проекту повышается комфортность проживания в стационарах для пожилых людей.

"Для бабушек и дедушек это дом, а, значит, в нем должно быть уютно, красиво и безопасно", - отметила Гульнара Байматова.

Всего в 2020-2022 годах из регионального бюджета в рамках национального проекта "Демография" власти региона выделили порядка 607,6 миллионов рублей на капитальный ремонт зданий в 11 учреждениях, предназначенных для проживания пожилых людей и инвалидов.

Теги: капитальный ремонт, пенсионеры, инвалиды



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