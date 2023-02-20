Лукашенко полагает, что каждый белорус должен уметь обращаться с оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совбеза страны заявил о том, что каждый житель должен уметь обращаться с оружием.

"Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко добавил, что в современную международную повестку вернулись элементы "холодной войны" – гонка вооружений и ядерный шантаж со стороны лидеров отдельных западных государств. Президент напомнил, что ранее он поставил задачу Минобороны совместно с МВД проработать вопрос создания народного ополчения.

Проект соответствующего закона был подготовлен и вынесен на рассмотрение заседания Совета безопасности. Кроме того, как докладывали ранее президенту, была проведена апробация организации народного ополчения – создан один из его главных элементов. Этот опыт также станет темой обсуждения на заседании Совбеза, включая вопросы численности и действий народного ополчения по выполнению поставленных перед ним задач.