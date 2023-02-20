20 Февраля 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

За "жертв ЕГЭ" бьются лучшие вузы страны - ФИПИ

Формулировка "жертвы ЕГЭ" основана на мифах и не имеет под собой объективных оснований, считает директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

"Жертвы ЕГЭ" – это те, за кого конкурируют лучшие вузы ЕГЭ. А "жертвами" их называют те, кто ни разу не потрудился открыть материалы ЕГЭ и решить их. Это крайне обидная и крайне несправедливая формулировка для выпускников", - заявила Решетникова журналистам.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что сравнения текущей образовательной системы и советской некорректны, в том числе по такому показателю как поступление в вузы.

"Да, в СССР 20% от выпуска поступали в вузы, отбирали лучших. Сейчас есть платные отделения и другие преференции. Сейчас 75% от выпуска получают высшее образование. Но это вопрос не к ЕГЭ, а к вузам", - полагает чиновник.

"По всем международным исследованиям качества образования и качества знаний мы входим в десятку лучших. Я бы не сказал, что ЕГЭ дает провал. Может быть благодаря ЕГЭ страна и находится на этом месте. Во всех международных олимпиадах количество медалей большое – столько не было никогда. Очень много мифов, штампов и клеветы вокруг ЕГЭ", - говорит Музаев.

"Советское образование было действительно сильным, оно было заточено под индустриальную экономику. Мы сейчас переходим в цифровую экономику. Все хорошее из советского образования надо пытаться сохранить, если оно ложится в новую парадигму. Но и двигаться вперед надо", - заключает глава Рособрнадзора.

Теги: егэ, ссср, вуз, рособрнадзор, экзамен, образование



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