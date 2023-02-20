Глава Челябинска поручила взять на контроль питание в школах

Глава Челябинска Наталья Котова поручила взять на контроль организацию питания в образовательных учреждениях. Об этом она заявила на аппаратном совещании, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нужно определиться с каждым образовательным учреждением, чтобы администрация совместно с родительскими комитетами взяли эти вопросы на контроль, чтобы все были уверены в безопасности питания детей", - подчеркнула мэр.

Напомним, сообщения об отравлении учеников лицея №142 появились в родительских чатах вечером в пятницу, 17 февраля. Некоторым детям пришлось вызывать "скорую". Трое школьников находятся в стационаре. В учебном заведении уже проведена дезинфекция, взяты пробы. Все работники пищеблока заменены. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

В ходе эпидемиологического расследования обнаружена РНК норовируса у заболевших детей и одного сотрудника пищеблока.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья". Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки обстоятельств массового отравления лицеистов.