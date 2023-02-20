Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, - СМИ

Президент США Джо Байден прибыл в Киев и уже провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Во время встречи Байдена и Зеленского в городе звучала воздушная тревога. Mash пишет, что президенту США устроили "показательно-развлекательную тревогу", как до этого устраивали для канцлера ФРГ Олафа Шольца и актрисы Анджелины Джоли.

Белый дом изначально сообщал, что Байден не планирует посещать Украину по время своего визита в Европу.

Издание Politico писала, что рассматривался вариант тайной поездки и что в итоге от него якобы отказались.