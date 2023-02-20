По колено в грязи. Детей из уральского поселка оставили без школьного автобуса

Дети из поселка Чащино под Нижним Тагилом остались без школьного автобуса. Теперь добираться до учебного учреждения им приходится пешком по неосвещенным улицам, где бегают соседские собаки и даже дикие животные. Об этом рассказывает местное издание "Все новости".

По информации издания, в поселке живет около 250 человек, большинству которых, в том числе и детям, приходится добираться на работу и учебу в Нижний Тагил. Раньше сельчане могли сделать это на автобусе, а дорога занимала всего 15 минут, однако с недавнего времени школьный автобус №90 перестал ходить в Чащино. Теперь же дорога до учебы превращается в целый квест. Сначала больше километра до остановки "Торфяник" на трассе Висимо-Уткинск – Нижний Тагил – путь пролегает через лесную неосвещенную дорожку, где иногда видят диких животных.

"Наши дети ходят пешком этот километр до остановки, как в 19 веке, я извиняюсь. Здесь собаки из садов выбегают, которых никто не контролирует. Здесь еще дикие животные бегают. Я сама лично стояла на остановке в 6 часов утра и увидела, как лиса выбежала из леса", – рассказала жительница поселка Екатерина Климова.

Зимой путь осложняет холод, однако весной неровная дорога в буквальном смысле поплывет из-за обилия снега, а в школе опять начнут спрашивать, почему дети приходят по колено в грязи. Сесть на автобус с остановки "Торфяник" тоже может не получиться – участок не освещен, и чтобы водитель заметил ожидающих транспорт, приходится "маячить" фонариком. Но даже так автобус может проехать мимо, если будет переполнен. На обратном пути ситуация не лучше – остановки нет, а людей высаживают на обочине возле пешеходного перехода, который, по словам местных жителей, машины часто и вовсе игнорируют.

Водитель автобуса №90 уволился в сентябре прошлого года, после чего транспорт и перестал ходить. В мэрии Нижнего Тагила сообщают, что даже после увеличения зарплаты с 25 тыс. до 35 тыс. все равно не могут найти замену. Причина – кадровый голод и особые требования к водителю. Без соблюдения последних водителю просто не выдадут соответствующую карточку.

Решение в итоге нашлось - коммерческий рейс по новой дороге, соединяющей Чащино с автотрассой Нижний Тагил – поселок Висимо-Уткинск – деревня Усть-Утка. Но и это стало только "бумажным решением". Маршрут №104 "Черноисточинск — Нижний Тагил" в региональном Минтрансе одобрят после устранения замечаний по состоянию проезжей части и дорожных знаков. До этого "для жителей поселка" согласились пустить маршрут №110 "Нижний Тагил – село Елизаветинское", который вообще не выполняет своей функции.

"Давали елизаветинскую маршрутку. Она ходила сначала 3-4 раза в неделю, но мы на нее попасть не могли, потому что много садоводов было из Елизаветки и мест в "Газели" не хватало. Если на автовокзале ты еще сможешь сесть, то это хорошо, а про школьников уже и говорить нечего. А уже с октября она начала ходить по понедельникам и субботам, утром в 8.55, когда люди уже уехали на работу. И то – один раз пришла, два раза не пришла. И люди не стали ждать эту маршрутку, потому что постоянно опаздывали", – рассказала жительница Надежда Наумова.

Попытка обустроить для школьников комфортную дорогу до учебы обернулась противостоянием еще и городского УГИБДД с перевозчиками. Первые заверяют, что дорога до Чащино соответствует всем требованиям: остановка оборудована, а выезд из поселка в сторону Нижнего Тагила абсолютно безопасен. Вторые, в лице представителя компании "Автолюкс" Ильи Соловьева, утверждают абсолютно обратное: автобус №104 не ездит в Чащино, поскольку при выезде в сторону Черноисточинска ему приходится пересекать встречную полосу. В это время транспорт из Черной движется в горку на приличной скорости: все это чревато аварией.

Пока чиновники разводят руками, учителя продолжают с пониманием относиться к постоянным опозданиям или вовсе отсутствию школьников. Однако жители Чащино считают ситуацию абсурдной и надеются на скорое разрешение проблемы.