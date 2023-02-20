Рособрнадзор не исключает выдачу выпускникам аттестатов без экзаменов в ряде приграничных регионов

Рособрнадзор прорабатывает вариант выдачи аттестатов для выпускников этого года из Белгородской, Курской и Брянской областей без экзаменов, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

Некоторые школы в приграничных районах этих регионов в течение учебного года работали с перебоями и в смешанном режиме (очка и дистанционка) из-за обстрелов с территории Украины.

В октябре 2022 года на территории приграничных регионов, в числе которых оказались и перечисленные области, президент России Владимир Путин ввел так называемый режим среднего реагирования.

Из указа следует, что жителей смогут временно отселять в безопасные районы с предоставлением жилых помещений. Может появиться особый режим въезда на территорию и ограничение свободы передвижения по ней. Также власти имеют право ограничить движение транспортных средств и досматривать их. Ещё в регионе может быть введён контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.