Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины после сообщений о приезде Байдена

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Это произошло почти сразу после сообщений журналиста Юлиана Репке о прибытии в Киев президента США Джо Байдена.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Киева из-за приезда иностранных делегаций перекрыли несколько улиц. Уточнялось, что ожидается визит директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, а также парламентской делегации Израиля.