В Тюмени активист из-за отказа провести митинг против роста цен на ЖКУ требует отменить Масленицу

Тюменский активист Юрий Рябцев направил общения главе города Руслану Кухаруку, главе областного Роспотребнадзора Галине Шарухо и региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 с требованием отменить масленичные гуляния в регионе.

В обращениях (имеются в распоряжении Накануне.RU), говорится, что в регионе зафиксировано ухудшение эпидемиологической обстановки с коронавирусом, и что в этой связи проводить массовые мероприятия в рамках празднования "Широкой масленицы" является безответственным решением, противоречащим заботе и сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, поскольку в настоящее время режим повышенной готовности, введенный в регионе для предупреждения распространения COVID-19, был продлен до 1 марта 2023 года.

По данным оперативного штаба Тюменской области, за неделю суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос на 40%. Накануне в регионе было зарегистрировано 360 случаев заболевания COVID-19. Днем ранее, 18 февраля, 436.

Также активист со ссылкой на данные оперштаба сообщает, что регион не соответствует 4 из 5 критериям региона свободного от COVID-19, а именно: заболеваемость 30 случаев на 100 тыс. населения, охват тестированием на коронавирус, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1.

Рябцев напомнил, что ранее власти города предложили общественникам перенести запланированное протестное мероприятие из-за ростов тарифов ЖКХ на более поздний срок именно из-за эпидемиологической обстановки.

"Проведение основных мероприятий "Широкой масленицы" в Тюмени, в условиях складывающейся обстановки представляет угрозу для участников мероприятия и окружающих", - говорится в сообщении.