В Кремле ответили на заявления премьера Молдавии о "демилитаризации Приднестровья"

В Кремле ответили на заявления премьера Молдавии Дорина Речана, который пообещал, что будет добиваться "демилитаризации Приднестровья".

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Кишинев скатывается к антироссийской истерии. По его словам, "отсутствие конструктива вредит отношениям".

"У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряженные. При этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском. Тоже скатывается в антироссийскую истерию", - цитирует Пескова ТАСС.

Он рекомендовал властям Молдавии проявлять осторожность в оценках по приднестровскому урегулированию.

Ранее новоизбранный премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что российские войска должны покинуть Приднестровье, сам регион должен быть демилитаризован, а его население – экономически и социально интегрировано.