20 Февраля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" о посещаемости матчей: Fan ID оформили несколько тысяч сотрудников предприятий

В футбольном клубе "Урал" рассказали, как намерены увеличивать посещаемость на домашних играх команды.

Напомним, введение обязательного "паспорта болельщика" для прохода на матчи с этого сезона сказалось на посещаемости "Екатеринбург-Арены". После игры с "Краснодаром" (по официальным данным, на трибунах было 2 тысячи 997 зрителей) уральский клуб даже выпускал обращение к своим поклонникам и призывал их прийти на стадион, чтобы поддержать команду.

Совсем скоро футбольный сезон возобновится после зимней паузы, и в "Урале" придумали, как привлечь зрителей на трибуны. Как рассказал сегодня заместитель президента футбольного клуба по связям с общественностью Максим Путинцев, на кубковых матчах, где не требуется Fan ID, с посещаемостью получше.

"Думаю, что на "Ростов", несмотря на февраль, народу придет много. Команда сейчас играет хорошо, плюс сильный соперник. Да и это Кубок – тоже интересно. Плюс мы бесплатно приглашаем студентов, как это было на последней кубковой игре с ЦСКА", - рассказал Накануне.RU Путинцев.

Он уточнил, что пока в клубе исходят из того, что "паспорт болельщика" отменен не будет.

"Люди постепенно их оформляют. Этой зимой мы договорились с Союзом промышленников и предпринимателей, что они будут помогать оформлять "паспорта болельщиков" прямо на предприятиях. По нашим данным, таким образом их оформили уже несколько тысяч человек. Мы, со своей стороны, предлагаем им особую программу лояльности. Это билет со скидкой, повышенный уровень гостеприимства, парковки для автобусов, если они будут автобусами людей привозить, и места с хорошим обзором. Надеемся, что это даст результат и болельщиков на трибунах будет больше", - отметил Максим Путинцев, добавив, что важную роль также играет и погодный фактор.

Напомним, на днях Российский футбольный союз опубликовал суммы выплат участникам нынешнего розыгрыша Кубка России. По итогам группового этапа Пути РПЛ больше всех призовых получил екатеринбургский "Урал".

Теги: матчи, Урал, посещаемость, предприятия



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