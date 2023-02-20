Из Херсонской области никто не заявился на ЕГЭ этого года – Рособрнадзор

Единый госэкзамен в 2023 году будут сдавать в 88 регионах из 89 – везде, кроме Херсонской области. "Выпускники из этого региона не заявились, из других новых регионов – есть, хотя они имели право не сдавать ЕГЭ в этом году. И это не единицы, это сотни школьников. Сдача ЕГЭ на присоединенных территориях будет организована в безопасных местах", - сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.