Из Херсонской области никто не заявился на ЕГЭ этого года – Рособрнадзор
Единый госэкзамен в 2023 году будут сдавать в 88 регионах из 89 – везде, кроме Херсонской области. "Выпускники из этого региона не заявились, из других новых регионов – есть, хотя они имели право не сдавать ЕГЭ в этом году. И это не единицы, это сотни школьников. Сдача ЕГЭ на присоединенных территориях будет организована в безопасных местах", - сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что для учеников с присоединенных территорий в 2023 году будут послабления: выпускники 9-х классов не будут проходить собеседование для допуска к ГИА, 11-классники не будут писать итоговое сочинение.