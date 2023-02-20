В Израиле протестующие заблокировали дома депутатов Кнессета

Протестующие против судебной реформы в Израиле заблокировали дома нескольких депутатов с целью помешать им попасть в парламент (Кнессет) для рассмотрения в первом чтении законопроекта о назначении судей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

Так, активисты заблокировали дом члена парламента от правящей партии "Ликуд" Тали Готлиб, не позволив ей отвезти свою дочь, страдающую аутизмом, в школу.

Полиция задержала несколько протестующих в разных районах.

Отмечается, что лидер оппозиции Яир Лапид осудил поведение протестующих, несмотря на активную поддержку протестов на прошлой неделе.

Напомним, протесты против предложенной правительством реформы юридической системы страны проходят в Израиле уже второй месяц.

Реформа предполагает, что правительство Биньямина Нетаньяху получит контроль над отборочной комиссией судей и ограничит надзор Верховного суда в отношении базовых законов. По мнению демонстрантов, планы правительства реформировать судебную систему ставят под угрозу израильскую демократию и ведут к узурпации власти.