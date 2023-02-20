Вслед за Екатеринбургом. В Каменске-Уральском прошел митинг против новых тарифов ЖКХ и капремонта

20 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: депутат и член КПРФ Борис Идиатулин

Вслед за Екатеринбургом. В Каменске-Уральском прошел митинг против новых тарифов ЖКХ и капремонта

На следующий день после протестной акции в Екатеринбурге, жители Каменска-Уральского также вышли на улицы, чтобы выступить против новых тарифов на услуги ЖКХ и капремонт. Об этом Накануне.RU рассказал депутат и член партии КПРФ Борис Идиатулин, который тоже приезжал в уральскую столицу в минувшую субботу.

По словам депутата, на акцию были приглашены глава города и депутаты местной думы, однако протестующие их так и не дождались. Идиатулин также напомнил, что за несколько дней до этого власти активно призывали свердловчан не посещать протестные мероприятия. В свою очередь члены партии, приехавшие на митинг, заявили, что будут оспаривать повышение цен, в том числе и в судах. В их числе Наталья Крылова, Руслан Камалетдинов и Римма Скоморохова.

митинг против тарифов жкх в Каменске-Уральском(2023)|Фото: депутат и члена партии КПРФ Борис Идиатулин

митинг против тарифов жкх в Каменске-Уральском(2023)|Фото: депутат и члена партии КПРФ Борис Идиатулин

"Акция удалась, люди смогли выразить протест и поделиться своими эмоциями с другими в открытый микрофон. Да, были и те, кто выражал недовольство в адрес партии, но никто из организаторов не затыкал им рот. Сегодня некоторые карманные журналисты написали о том, что на митинге было мало людей, но это не так. Людей было столько сколько заявили, при другом количестве митинг бы не согласовали. И сейчас они просто манипулируют общественным мнением граждан, но недовольных этим коммунальным грабежом вопреки их манипуляции абсолютное большинство", - заявил Идиатулин.

митинг против тарифов жкх в Каменске-Уральском(2023)|Фото: депутат и члена партии КПРФ Борис Идиатулин

Напомним, что в минувшую субботу на протестной акции в Екатеринбурге прошел небольшой перфоманс. В рот и карманы полноразмерной бумажной фигуры главы РЭК Гришанова протестующие всунули бумажные деньги как символ того, кому и для чего действительно нужно было повышать тарифы.

После этого глава региона Евгений Куйвашев выступил в ЗакСО с инициативой сохранить трехлетний мораторий на оплату капремонта для жителей новостроек.

Теги: Каменск-Уральский, митинг, ЖКХ, капремонт. тариф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети