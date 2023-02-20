Вслед за Екатеринбургом. В Каменске-Уральском прошел митинг против новых тарифов ЖКХ и капремонта

На следующий день после протестной акции в Екатеринбурге, жители Каменска-Уральского также вышли на улицы, чтобы выступить против новых тарифов на услуги ЖКХ и капремонт. Об этом Накануне.RU рассказал депутат и член партии КПРФ Борис Идиатулин, который тоже приезжал в уральскую столицу в минувшую субботу.

По словам депутата, на акцию были приглашены глава города и депутаты местной думы, однако протестующие их так и не дождались. Идиатулин также напомнил, что за несколько дней до этого власти активно призывали свердловчан не посещать протестные мероприятия. В свою очередь члены партии, приехавшие на митинг, заявили, что будут оспаривать повышение цен, в том числе и в судах. В их числе Наталья Крылова, Руслан Камалетдинов и Римма Скоморохова.

"Акция удалась, люди смогли выразить протест и поделиться своими эмоциями с другими в открытый микрофон. Да, были и те, кто выражал недовольство в адрес партии, но никто из организаторов не затыкал им рот. Сегодня некоторые карманные журналисты написали о том, что на митинге было мало людей, но это не так. Людей было столько сколько заявили, при другом количестве митинг бы не согласовали. И сейчас они просто манипулируют общественным мнением граждан, но недовольных этим коммунальным грабежом вопреки их манипуляции абсолютное большинство", - заявил Идиатулин.

Напомним, что в минувшую субботу на протестной акции в Екатеринбурге прошел небольшой перфоманс. В рот и карманы полноразмерной бумажной фигуры главы РЭК Гришанова протестующие всунули бумажные деньги как символ того, кому и для чего действительно нужно было повышать тарифы.

После этого глава региона Евгений Куйвашев выступил в ЗакСО с инициативой сохранить трехлетний мораторий на оплату капремонта для жителей новостроек.