В Тюмени двум улицам присвоены имена героев СВО

Глава Тюмени Руслан Кухарук подписал указ о присвоении улицам областной столицы имен участников специальной военной операции на Украине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В планировочном районе Плехановский появятся улицы Жумабая Раизова и Григория Турубарова.

"Микрорайон активно застраивается, выдаются разрешения на строительство. Это не просто топонимы. В скором времени тюменцы будут получать прописки на улицах с именами наших героев, они будут у всех на слуху", — отметил Руслан Кухарук.

Общественные инициативы были поддержаны на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени.

С предложением присвоить имя Жумабая Раизова ранее выступала Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск "Союз десантников". Раизов был курсантом Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. В ходе атаки противника в районе села Андреевка Херсонской области командир десантно-штурмовой роты Жумабай Раизов получил смертельное ранение. Ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

"Наша задача, чтобы их подвиг не был забыт", – отметил представитель общественной организации Евгений Бондаренко.

Предложение назвать улицу именем Григория Турубарова поступило от Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Григорий Турубаров, гвардии капитан подразделения специального назначения воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, выполняя свой служебный долг по защите жителей Донбасса, в ходе ведения боя с националистами получил смертельное ранение. Награжден орденом Мужества за образцовое выполнение воинского долга, проявленные при этом героизм и мужество (посмертно).