Зампред Банка России Вестеровский покинет пост

Зампред Банка России Руслан Вестеровский принял решение покинуть ЦБ.

"Руслан Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России – от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры. Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте", - цитирует пресс-служба Банка России главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Вестеровский покидает свой пост 28 февраля 2023 г.