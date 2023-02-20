Уральский полицейский, пытавшийся убить владельца квартиры ради жилплощади, вышел по условно досрочному

Прокуратура помешала выйти на свободу по условно досрочному бывшему и.о. дознавателя ОМВД России по Кетовскому району Курганской области. В 2014 году полицейский совершил ряд преступлений, за что и был отправлен в колонию.

Напомним, что в мае 2014 года правоохранитель совершил покушение на убийство владельца двухкомнатной квартиры, которой захотел завладеть (ч. 3 ст. 30, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Помимо этого полицейский пытался искусственно улучшить свои показания раскрываемости преступлений, для чего изготовил липовый документ, который после использовал для незаконного изъятия транспортного средства ч. 1 ст. 286 УК РФ - Злоупотребление должностными полномочиями, ч. 1 ст. 292 УК РФ - Служебный подлог).

За все совершенные преступления он был приговорен к 11 годам и 2 месяцам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Однако в декабре прошлого года экс-полицейский добился от суда условно-досрочного освобождения на срок 2 года 6 месяцев 26 дней. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ведомство подало апелляцию в Свердловский областной суд, заверив, что заключенный не заслужил условно-досрочного освобождения.

"В период с 2016 по 2021 годы осужденный семь раз допускал нарушения установленного порядка отбытия наказания, за что привлекался к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде водворения в штрафной изолятор. Кроме того, в период отбытия наказания осужденный каких-либо мер, которые могли бы указывать на его раскаяние в содеянном и свидетельствовать о высокой степени исправления, не предпринимал", - заявили в прокуратуре.

Свердловский областной суд встал на сторону ведомства, отменив решение Тавдинского районного суда и отправив преступника обратно в колонию.