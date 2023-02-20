В Челябинске будут судить более 20 участников ОПГ за незаконную организацию игорного бизнеса

В Челябинске будут судить 23 участников организованной преступной группы за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в период с декабря 2020 года по апрель 2022 года обвиняемые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей в семи помещениях в разных районах города. Они получили незаконный доход в сумме свыше 8,1 млн рублей.

Деятельность игровых залов была пресечена, изъято более 100 предметов игрового оборудования и связи.