20 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске будут судить более 20 участников ОПГ за незаконную организацию игорного бизнеса

В Челябинске будут судить 23 участников организованной преступной группы за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в период с декабря 2020 года по апрель 2022 года обвиняемые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей в семи помещениях в разных районах города. Они получили незаконный доход в сумме свыше 8,1 млн рублей.

Деятельность игровых залов была пресечена, изъято более 100 предметов игрового оборудования и связи.

Теги: ОПГ, игорный бизнес, суд,



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