Все россияне могут получить один законный выходной в год для диспансеризации

Все россияне могут получить право на один дополнительный выходной в году с сохранением заработка на прохождение диспансеризации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутами фракции "Новые люди".

Как отмечается в пояснительной записке, профилактика заболеваний является одной из главных задач здравоохранения. Но работодатели не заинтересованы в сохранении здоровья работников, в том числе в прохождении ими профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Так, в 2013-2017 гг. диспансеризацию прошли 214 млн. граждан, но из-за несоблюдения периодичности ее прохождения почти 30% данных граждан нуждаются в лечении, в том числе в связи с развитием у них тяжелых форм заболеваний.

Законопроект вносит изменение в Трудовой кодекс в части выделения одного гарантированного дополнительного выходного каждый год (вместо трех лет) для прохождения диспансеризации всем работникам независимо от возраста.

Ожидается, что меры позволят повысить доступность медицинского обследования и увеличить продолжительность активной трудовой жизни за счет предупреждения заболеваний.

Соавтор проекта депутат Госдумы Сардана Авксентьева подчеркивает, что ежегодная диспансеризация сейчас положена только для государственных и муниципальных служащих, а также работников старше 40 лет. До 39 лет - один раз в три года. Но многие не знают и этого.

"Скажите честно, вы знали про положенный отгул для бесплатной диспансеризации? Когда проходили обследование? Уверена, что давно. Хочу обратиться ко всем, особенно к молодым. Сейчас самое время позаботиться о себе. Следите за здоровьем сейчас, когда у вас ничего не болит. Чтобы не тратить через 20 лет деньги, силы и время на лечение серьезных болезней", - написала депутат.

Одной из проблем в России является сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, в результате чего их продолжительность жизни почти на 10 лет меньше чем женщин. Превышение мужской смертности над женской максимально именно в возрасте от 20 до 65 лет - почти в три раза. Считается, что одной из причин этого является невнимание мужчин к своему здоровью.