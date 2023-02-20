Курские силовики перешли на усиленный режим работы из-за возможных терактов

Курские силовые ведомства и дружинники переведены на усиленный режим работы из-за риска терактов и диверсий.

"Мы понимаем, что и 23 и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он обратился к главам районов и муниципалитетов с просьбой находиться на связи в период повышенного риска терактов, передает РИА Новости.

В декабре Старовойт заявил о создании в регионе отрядов территориальной обороны, которые должны будут помогать военным и пограничникам защищать границу. Также сообщалось, что на границе возводят полосу препятствий из бетонных пирамид, установленных в несколько рядов – она должна задержать продвижение техники.